Califone da domenica prossima in Italia

Saranno ben sette i concerti dei Califone nel nostro paese. La band guidata da Tim Rutili ha scelto di passare in Italia la parte più corposa del proprio tour europeo, che partirà domenica prossima da Roma.

Il trio di rock sperimentale di Chicago suonerà (per l’appunto) domenica 27 ottobre al Monk di Roma (biglietti su Dice a 16,35 euro), quindi mercoledì 30 si esibirà al Loop di Osimo (prenotazione su Eventbrite), giovedì 31 sarà al Teatro Del Parco di Venezia (biglietti su Oooh.events a 9,30 euro), venerdì1 novembre al Caracol di Pisa (13,50 euro su Oooh.events), sabato 2 al Locomotiv di Bologna (15 euro su Dice), mercoledì 5 al Raindogs di Savona (15 euro su Musicglue) e giovedì 6 al Teatro 89 di Milano (18 euro su Dice).

Formatisi nel 1997, i Califone hanno pubblicato sinora dieci album, di cui l’ultimo è ‘Villagers‘ del 2023. Venerdì scorso è uscito il singolo ‘natalizio’ (almeno a giudicare dalla copertina) ‘Burn The Sheets Bleach The Books‘, brano già edito in un loro EP del 2016, ma ri-registrato nelle sessioni di registrazione dell’LP dell’anno scorso.