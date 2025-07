Cambia il tour degli Arab Strap, a Galzignano anziché Igea Marina

C’è un sostanziale cambiamento nel tour italiano degli Arab Strap: la data in comune con i Murder Capital, quella di mercoledì 23 luglio alla Beky Bay di Bellaria Igea Marina (RN), è annullata per entrambe le band. L’organizzazione fa sapere che i biglietti verranno rimborsati in automatico dai canali di vendita.

Il duo scozzese la recupererà lo stesso giorno in un’altra location, l’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD). Confermati, invece, i concerti di giovedì 24 luglio al Monk di Roma e di venerdì 25 al Giardino Scotto di Pisa.

I biglietti per lo show nel padovano sono già in prevendita su Dice, al costo di 20 euro.