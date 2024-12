Cameron Winter: ‘Heavy Metal’

🎵 Art-folk | 🏷 Partisan/PIAS | 🗓 6 dicembre 2024

Per chi ancora non lo conoscesse, Cameron Winter è il frontman e il principale songwriter dei Geese. La band newyorkese è uno dei più eclettici nonché sottovalutati progetti musicali di recente formazione, autrice di due album in grande crescendo qualitativo come ‘Projector’ (2021) e ‘3D Country’ (2023). In particolare quest’ultimo, rivelatore di uno stile musicale ormai estremamente maturo quanto preminentemente unico, grazie alla sua efficace miscela di rock, soul, country, ed… heavy metal.

‘Heavy Metal‘ che è pure la denominazione dell’esordio solista di Cameron, che per la seconda volta di fila, dunque, intitola un disco di cui è parte integrante con la descrizione di un genere musicale che non ha (quantomeno non totalmente) a che fare con il contenuto. Anche in questo caso non descrive la nuova miscela approntata, composta da una strumentazione vasta e perlopiù acustica, e difficile da sintetizzare con un unica definizione stilistica. “Art-folk” è quanto pensiamo possa più avvicinarsi all’effettiva sostanza, sebbene intervengano elementi soul, blues e alt-rock, e il cantato appaia molto più frequentemente quello di un crooner che di un classico folk-singer.

Fatto sta che, piuttosto in sordina e in un periodo dell’anno in cui solitamente vengono pubblicate soltanto compilation natalizie, Winter realizza uno dei migliori LP della stagione per la seconda di fila, ricco come è anche questo ‘Heavy Metal’ di idee e di deviazioni inattese. La melliflua ‘Nausicaä (Love Will Be Revealed)’, la sofisticatamente orecchiabile ‘Loves Takes Miles’, l’eccentrica ‘Nina + Field Of Cops’ e il singolo ‘$0’ sono esempi chiarissimi di un cantautorato moderno ma senza tempo, originale ed efficace sia dal punto di vista compositivo, che emotivo, che interpretativo. Continuiamo a seguire Cameron, perché le premesse per un capolavoro assoluto a stretto giro di posta sono ormai concrete.

