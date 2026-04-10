Cardinals, Maruja e Molotovs al Mojotic di Sestri

Saranno tre giovani band, tutte piuttosto fresche di album d’esordio, gli headliner dell’edizione 2026 del Mojotic Festival, che quest’anno si terrà su tre serate consecutive nella consueta location del Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante (GE).

Domenica 9 saliranno sul palco gli irlandesi Cardinals, lunedì 10 i londinesi Molotovs, e martedì 11 i mancuniani Maruja. I biglietti saranno in prevendita da lunedì (13/4) su Dice: costeranno 27,50 euro per le prime due date, e 33 euro per la terza.

Ricapitolando gli LP d’esordio dei gruppi in questione: i Cardinals hanno pubblicato lo scorso febbraio ‘Masquerade’, i Molotovs hanno fatto uscire ‘Wasted On Youth’ qualche giorno prima, a fine gennaio, e i Maruja hanno diffuso ‘Pain To Power’ a settembre 2025.