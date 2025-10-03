Caroline a Bologna, Roma e Milano

Chi attendeva da tempo la prima data italiana dei Caroline, rimarrà ben presto più che soddisfatto: la band londinese suonerà nel nostro paese, addirittura, in tre occasioni.
Casper Hughes, Jasper Llewellyn, Mike O’Malley, Oliver Hamilton, Magdalena McLean, Freddy Wordsworth, Alex McKenzie e Hugh Aynsley giovedì 26 marzo saliranno sul palco del Largo di Roma, venerdì 27 del Locomotiv di Bologna e sabato 28 del Bellezza di Milano.
I biglietti saranno in prevendita su Dice da lunedì (6/10). Costeranno 18,40 euro per il concerto nella capitale, 20,70 euro per quello emiliano e 24,99 euro per il live milanese.
Attivi dal 2017, i Caroline hanno sinora pubblicato due LP: ‘Caroline’ nel 2022 e ‘Caroline 2’ lo scorso 30 maggio.