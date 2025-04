Caroline, il capitolo ‘2’ per Rough Trade a fine maggio

Abituati a sorprendere, i Caroline ingaggiano nientemeno che una loro omonima, Caroline Polacheck, per il nuovo estratto dal loro atteso sophomore, che si chiamerà semplicemente ‘Caroline 2’ e che verrà pubblicato da Rough Trade il prossimo 30 maggio.

La nota che lo introduce racconta di “un lungo processo creativo durato 18 mesi, tra sessioni di scrittura in varie località del Regno Unito e registrazioni principalmente ai Big Jelly Studios di Ramsgate”, alla definizione delle quali si sono occupati tre degli otto membri del collettivo londinese, Jasper Llewellyn, Casper Hughes e Mike O’Malley (ovvero il nucleo fondatore), affiancati da Syd Kemp alla parte tecnica, Jason Agel al mix e Heba Kadry al mastering.

La seconda anticipazione (dopo ‘Total Euphoria’ di qualche settimana fa) si intitola ‘Tell Me I Never Knew That’ e pare essere stato ispirato addirittura dai Backstreet Boys, almeno nelle dichiarazioni della band: “La chiamavamo ‘Backstreet Boys’ perché l’incipit sembrava quello di una canzone dei Backstreet Boys. Abbiamo subito pensato: ‘questa sembra una melodia che Caroline Polachek potrebbe cantare’, per la sua orecchiabilità. Abbiamo scherzato sul fatto che le avremmo chiesto di cantarla, ma non pensavamo che sarebbe stato possibile, fino a quando, circa un anno dopo, le abbiamo inviato la canzone semi-finita e lei ha accettato!”

Più seriamente e più in generale, l’idea di base delle loro musica è, come afferma Lewellyn: “cose diverse che accadono contemporaneamente, cose molto differenti tra loro ma anche simultanee (…) Il primo disco era una compilation, ma questo è una dichiarazione (…) Nell’ultimo eravamo solo una band di otto persone, ma ora siamo una vera e propria band di otto persone” afferma il musicista, che suona violoncello, batteria e chitarra oltre che essere una delle voci del gruppo formatosi nel 2017 tra Manchester e Londra.