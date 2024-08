‘Cartoon Darkness’ è il nuovo album di Amyl And The Sniffers

Che qualcosa bollisse nella pentola degli Amyl And The Sniffers si era già capito qualche settimana fa, quando era uscito il singolo ‘U Should Be not Doing That’. Ora la band garage-rock australiana ha ufficializzato i propri intenti, che non consistono in altro che nel terzo album in carriera.

’Cartoon Darkness’ uscirà il prossimo 23 ottobre per B2B/Virgin, e conterrà in tutto tredici tracce tra cui vi è sia il vecchio che il nuovo estratto, diffuso ieri e denominato ‘Chewing Gum’.

Afferma la stessa Amy Taylor in una nota: “‘Cartoon Darkness’ parla della crisi climatica, della guerra, dell’Intelligenza Artificiale, del camminare in punta di piedi in politica e del fatto che la gente sente di essere d’aiuto potendo esprimere la proprioa voce online, quando invece non facciamo altro che alimentare la bestia dei dati di Big Tech, il nostro dio moderno. Si tratta del fatto che alla nostra generazione vengono fornite informazioni a cucchiaiate. Sembriamo adulti, ma siamo bambini sempre chiusi in un guscio. Stiamo tutti ingurgitando passivamente distrazioni che non provocano nemmeno piacere, sensazione o gioia, ma soltanto intorpidimento”.