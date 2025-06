Cate Le Bon, il suo settimo LP arriva a fine settembre

Dopo aver prodotto, tra gli altri, Wilco, Devendra Banhart, St. Vincent e Horsegirl, Cate Le Bon torna a occuparsi di sé stessa. Lo farà con un nuovo album, il settimo della sua carriera, che si chiamerà ‘Michelangelo Dying’ e che uscirà il prossimo 26 settembre per Mexican Summer.

Le dieci tracce in scaletta sono state registrate tra Idra (l’isola greca), la sua Cardiff, Londra, Los Angeles e il deserto della California, producendolo insieme a Samir Khouja: “C’è questa idea che si possa fare tutto da soli, ma il valore di avere qualcuno di cui ti fidi completamente – come io mi fido di Samur – come tuo copilota ti permette di perderti completamente sapendo che verrai riportato indietro al momento giust. Siamo arrivati a muoverci silenziosamente all’unisono nello studio”, racconta Cate in una nota.

Nella press-release si legge anche che “dal punto di vista musicale, c’è una continuazione e un’espansione di un suono, una macchina con un cuore che ha preso forma nei suoi ultimi due album (‘Reward’ del 2019 e ‘Pompeii’ del 2022) (…) con lampi delle singolarità artistiche di David Bowie, Nico, John McGeoch e Laurie Anderson che affiorano e scompaiono sotto la superficie dell’acqua per tutto il tempo.”

Contestualmente all’annuncio del nuovo LP, Cate ha diffuso il singolo ‘Heaven Is No Feeling’, in cui si sente parecchio il sassofono, strumento ricorrente in tutto il disco.