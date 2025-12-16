C’è anche Moby al Jazz Open di Modena

C’è anche un concerto di Moby nel programma del Jazz Open Modena. L’edizione 2026 della manifestazione si terrà tra il 13 e il 18 luglio del prossimo anno, con il concerto del musicista e producer newyorkese in programma martedì 14.
Moby si esibirà nel main stage di piazza Roma. I biglietti sono già in prevendita su Vivaticket a prezzi decisamente robusti: quelli ad oggi ancora disponibili vanno da 93,46 a 280,37 euro.
Oltre a Moby, sono confermati nel cartellone della kermesse emiliana anche Diana Kralll, Gregory Porter, Jamie Cullum, Joss Stone e Jean-Michel Jarre.
Attivo dal 1986, Richard Melville Hall ha sinora pubblicato ben ventidue album, di cui il più recente è ‘Always Centered At Night’ del 2024.