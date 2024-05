C’è un disco nuovo per Jake Bugg

Lo scorso venerdì, Jake Bugg ha annunciato quello che sarà il sesto LP della sua carriera: ‘A Modern Day Distraction‘ uscirà il 20 settembre prossimo per RCA.

Il disco è stato registrato a Londra e prodotto da Metrophonic, che non è una singola persona bensì una “production company“. Secondo NME, segna il ritorno di Jake alle proprie “grintose radici indie-rock“.

Dalle dodici tracce in scaletta, la prima a essere stata condivisa è un brano denominato ‘Zombieland‘. Un pezzo politico che farebbe felice Billy Bragg, dal momento che si scaglia contro l’innalzamento dell’età pensionabile, provvedimento appena adottato nel Regno Unito. “È fottutamente brutale“, afferma Bugg in una nota a proposito del suo nuovo singolo. “La gente vive la stessa routine tutti i giorni, sta al lavoro molto più di quanto possa stare coi propri figli, e non è pagata quanto meriterebbe.”