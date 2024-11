C’è un nuovo album dei Doves, si chiama ‘Constellations For The Lonely’

Dopo essere stati fermi per una decina d’anni, i Doves erano tornati a farsi sentire nel 2020 con ‘The Universal Want’. Il successore, nonché loro sesto LP della carriera, arriverà il prossimo San Valentino e si chiamerà ‘Constellations For The Lonely’. Il trio di Manchester lo ha lavorato durante la pandemia tra la loro città natale, il nord del Galles e il Cheshire, componendo e registrando perlopiù da remoto e quindi sottoponendo i brani al produttore Dan Austin.

Il disco avrà dieci tracce in scaletta, tra cui vi è il primo singolo ‘Renegade’, così descritto dal batterista Andy Williams: “Guardando alle vite di tutti negli ultimi anni e considerando le notizie del momento, ‘Renegade’ sembra molto più reale di quanto dovesse. Volevamo creare un’atmosfera distopica, pensando alla stessa Manchester nel prossimo secolo o giù di lì. Una cosa totalmente immaginaria… un ‘Blade Runner’ ambientato nella nostra città”.

Aggiunge il chitarrista Jez Williams in un’intervista all’NME: “È un album piuttosto cupo. Abbiamo iniziato a scriverlo dopo aver cancellato il tour di ‘The Universal Want’, quindi alcune delle canzoni riflettono questa situazione. Volevamo che ‘Renegade’ iniziasse con un’atmosfera apocalittica. È quello che ci sembrava giusto dopo un periodo così difficile. Jimi era con noi, ma noi stavamo cercando di dare un senso a tutto il casino che c’era stato e questo è confluito nell’album”.