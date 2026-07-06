C’è un nuovo, corposo EP per Ada Lea

È passato poco più di un anno dall’uscita di ‘When I Paint My Masterpiece’, ma Ada Lea ha già pronto il seguito. Si tratta di un EP di sette tracce (quasi un mini-album, dunque), che verrà pubblicato da Saddle Creek il prossimo 12 agosto con il titolo di ‘The End Is A Wave’.

Sulla pagina Bandcamp della cantautrice canadese, il nuovo lavoro è descritto come “una riflessione sull’amicizia, il confronto e la vicinanza, il tutto accompagnato da un ritmo dance”. Aggiunge la stessa Alexandra Levy: “Per questo EP, ho voluto combinare canzoni che erano state tagliate da ‘When I Paint My Masterpiece’, con altre che avevo registrato un milione di anni fa, quando ero solo una bambina. Come si sarebbero comportate l’una accanto all’altra? Ho anche deciso di mixare tre delle canzoni da sola.”

Prima anticipazione è il singolo ‘Copycat’, che in effetti ha una base sitentica. È ispirato dalla serie di romanzi di Elena Ferrante, ‘L’Amica Geniale’: “Il rapporto tra Lila e Lenu mi ricordava alcune delle amicizie più strette, e forse un po’ malsane, che vivevo in quel periodo. Ma verso la fine dell’opera, c’è un cambiamento in Lenu, mentre riflette sulla sua vita con Lila. Ho scritto ‘Copycat’ su quel momento del libro”. La canzone è peraltro accompagnata da un video, diretto da Thomas Molander, che sembra proprio girato in Italia.

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