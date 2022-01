Chastity: ‘Suffer Summer’ (Deathwish, 2022)

Genere: emo-rock | Uscita: 14 gennaio 2022

La crescita di popolarità di Brandon Williams e del suo progetto Chastity è stata costante in questi ultimi tre anni, soprattutto all’interno della scena alt-rock canadese. E pensare che il musicista di Whitby (Ontario) aveva iniziato questo percorso con ‘Death Lust‘, un album d’esordio rimarchevole proprio per la sua capacità di veicolare la rabbia di chi si considera perennemente escluso. Due LP dopo lo si vede invece pubblicare il proprio disco più ottimista, accessibile e collaborativo. Un traguardo raggiunto con merito, oltre al sogno realizzato di poter scrivere alcune canzoni con due idoli di gioventù: l’ex Alexisonfire (ora City And Colour) Dallas Green e Stefan Babcock, frontman dei PUP.

Musicalmente, il percorso di Brandon è giunto a un emo/punk-rock sempre grintosissimo e tematicamente integerrimo, ma piuttosto distante dal noise-grunge del debutto del 2018. Come rileva la press-release della Deathwish, label che è subentrata alla Captured Tracks nella pubblicazione dei suoi dischi, si è passati da “Unwound e Smashing Pumpkins” a “Mineral e Jimmy Eat World“. Una direzione già intrapresa con il sophomore ‘Home Made Satan‘ (2019) e ‘favorita’ dalle sopracitate collaborazioni, che hanno entrambe partorito due brani a testa, dunque il 40% della scaletta totale. Se i riffoni di chitarra rimangono comunque e costantemente in primo piano (‘Real World‘, ‘Pummeling‘, ‘I Go Home With Withdrawal‘), la novità è la presenza di brani che potremmo definire più morbidi, come il duetto con Green (‘Vicious Circle‘), l’altra canzone scritta con lui (‘Somersault‘) e la conclusiva ‘Smiling‘. Un titolo che è indicativo di una indole maggiormente fiduciosa, sebbene non totalmente ottimista: “È un album sulla felicità e su come appaia sempre di breve durata. Sto cercando di accontentarmi nel sentirmi un po’ meno che completamente felice“, spiega con un certo sarcasmo Williams in questa intervista.

La qualità migliore di colui che si fa chiamare Chastity è sempre stata proprio questa, la grande capacità di condividere i propri stati d’animo, e nonostante un parziale alleggerimento sonoro rimane assolutamente intatta anche in ‘Suffer Summer‘. È, anzi, uno riuscito completamento di quanto già espresso in ‘Death Lust‘, e il fatto che la spiccata personalità del frontman venga veicolata in maniera differente non può essere considerato che un pregio. La sua abilità di songwriter è ben udibile anche in questa diversa versione, che non dispiacerà ai fan di Cloud Nothings, Wavves e Japandroids, ma che è più che gratificante già di per sé.

VOTO: 😀