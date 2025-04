Chris Staples, nuovo album e live a Milano

Uscirà il prossimo 5 agosto ‘Don’t Worry’, che se i nostri calcoli non sono errati sarà il sesto album da musicista professionista di Chris Staples.

Il cantautore americano lo ha anticipato oggi con il singolo ‘Two Carat Diamond’, registrato (come il resto del disco) nel suo studio di Richmond, Virginia.

Staples le porterà dal vivo in Italia a ottobre, per un unico appuntamento venerdì 17 all’ARCI Bellezza di Milano. I biglietti saranno in prevendita da giovedì prossimo (1/5) su Dice, costeranno 17,25 euro.