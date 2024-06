Ci sono concerti nuovi per Blonde Redhead, Miles Kane, Chelsea Wolfe e Molchat Doma

Giornata piena di annunci di nuovi concerti quella odierna. Cominciamo col riportare che i Blonde Redhead saranno nuovamente nel nostro paese lunedì 26 agosto, per una data nella splendida cornice del Teatro Romano di Ostia Antica. Già in prevendita su Ticketone, i biglietti vanno da 30,68 a 49,09 euro a seconda della postazione scelta.

Nuovamente nel nostro paese anche Miles Kane, che salirà sul palco del Colligo Festival di Gravina di Puglia (BA), domenica 8 settembre. Biglietti in questo caso in prevendita su Dice, a 28,50 euro.

Si terrà mercoledì 13 novembre l’unico concerto italiano di Chelsea Wolfe. La cantautrice americana si esibirà al Circolo Magnolia di Segrate (MI), con Mary Jane Dunphe in apertura. 25 euro più diritti è il prezzo dei biglietti in prevendita, a breve attiva su Dice.

Sempre a Milano, sempre in data unica e sempre a novembre: i Molchat Doma saranno al Fabrique venerdì 29. I biglietti per vedere la band bielorussa residente a Los Angeles saranno in prevendita da venerdì (14/6) sui circuiti Ticketmaster e Ticketone. Costeranno 30 euro più diritti e commissioni di prevendita.