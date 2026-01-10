Cinque date a febbraio per gli Sharp Pins

Tra i gruppi rivelazione del 2025 ci sono senza dubbio gli Sharp Pins, progetto solista indie/psych/power-pop di Kai Slater dei Lifeguard, che rischia seriamente di divenire più noto della sua band principale. Questo anche grazie ai due LP pubblicati nell’anno appena trascorso: ‘Radio DDR’, uscito a marzo, e ‘Balloon Balloon Balloon’, arrivato a novembre.

Insieme ai collaboratori Joe Glass (basso) e Peter Cimbalo (batteria), Kai passerà dall’Italia tra poco più di un mese, per ben cinque concerti: i tre suoneranno giovedì 19 febbraio all’Astro di Fontanafredda (PN), venerdì 20 al Largo di Roma, sabato 21 all’Urbica di Pesaro, domenica 22 al Covo di Bologna e lunedì 23 al Bellezza di Milano. I biglietti sono in prevendita su Dice (a eccezione di quelli per Pesaro, disponibili su Tickettailor), e costano tra 13 e 17 euro a seconda della location.

Slater ha cominciato a pubblicare musica con il moniker in questione dal 2023, anno in cui è anche uscito l’LP di debutto, ‘Turtle Rock’. In totale sono dunque tre gli album sinora pubblicati dagli Sharp Pins.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>