Cinque date in Italia per Rome

Saranno ben cinque le occasioni per riascoltare nel nostro paese il dark-folk di Rome: il progetto guidato dal musicista lussemburghese Jerome Routier arriverà in Italia a fine gennaio. Martedì 28 salirà sul palco del Blah Blah di Torino, mercoledì 29 del Legend di Milano, giovedì 30 del RCCB Init di Roma, venerdì 31 del Freakout di Bologna e sabato 1 febbraio del Revolution di Colceresa (VI).

Su Dice sono già disponibili i biglietti del concerto milanese (19,55 euro) e di quello in provincia di Vicenza (19,62 euro); su Musicglue gli ingressi per la data in Emilia (16,50 euro).

Attivo dal 2005 con lo pseudonimo che è parte del suo nome di battesimo ma anche un chiaro riferimento alle tematiche storiche di molti dei suoi lavori, Routier ha pubblicato sinora sedici album, di cui il più recente è ‘Gates Of Europe‘ del 2023. Quest’anno è invece uscito l’EP di sei tracce ‘World In Flames‘.