Cinque le date primaverili di Timber Timbre

Spesso e volentieri in Italia, Taylor Kirk aka Timber Timbre non mancherà di tornarvi la prossima primavera, con un tour che prevede ben cinque tappe.

Il musicista canadese mercoledì 2 aprile si esibirà al Teatro 89 di Milano, mercoledì 3 alla Le Roi Music Hall di Torino, giovedì 4 al Cinema Arena di Modena per l’Arti Vive Festival, venerdì 5 al Teatro Ricciardi di Capua (CE) e domenica 7 alla Chiesa Evengelica Metodista di Roma, all’interno della rassegna Unplugged In Monti.

Da domani saranno in prevendita su Dice i biglietti per le date di Milano (il prezzo è di 28 euro), Torino (26 euro) e Roma (30 euro), su Vivaticket quelli per Modena (23,21 euro).

Sono sette gli album sinora pubblicati da Timber Timbre. L’ultimo, ‘Loveage’, è uscito nel 2023.