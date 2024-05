Clairo mostra il suo ‘Charm’ nel nuovo LP

La maturazione di Clairo passa anche dalla scelta di un produttore non convenzionale come Jack Antonoff (che aveva lavorato al precedente ‘Sling‘): Leon Michels, leader dei El Michels Affair ma anche membro degli Arcs di Dan Auerbach. Con lui ha progettato ‘Charm‘, il suo terzo LP in carriera, che uscirà il 12 luglio per Clairo Records, dunque per sé stessa.

Una nota stampa afferma come il primo singolo, ‘Sexy To Someone‘, sia indicativo dalla direzione del disco, molto soulful come piace a Michels. I due lo hanno registrato in diversi studi nella zona di New York, il Diamond Mine Recording a Queens e l’Allaire Studios a Woodstock.

In totale i brani in scaletta sono undici, che secondo Exclaim.ca dovrebbero essere arrangiati con “fiati, corni e sintetizzatori vintage“, come nel singolo di cui sopra (e qui sotto).