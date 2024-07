Clairo, Travis e Cigarettes After Sex tra i dischi usciti nel weekend

I dischi più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui potreste ascoltarli:

1. Clairo: ‘Charm’

Indie-pop

Charm by Clairo

2. Cassandra Jenkins: ‘My Light, My Destroyer’

Indie-folk

My Light, My Destroyer by Cassandra Jenkins

3. Cigarettes After Sex: ‘X’s’

Dream-pop

X’s by Cigarettes After Sex

4. Travis: ‘L.A. Times’

Brit-pop



5. Johnny Blue Skies: ‘Passage Du Desir’

Country-folk



6. Joe Goddard: ‘Harmonics’

House-pop



7. Armlock: ‘Seashell Angel Lucky Charm’

Alt-rock

Seashell Angel Lucky Charm by Armlock

8. Luke Temple And The Cascading Moms: ‘Certain Limitations’

Psych-pop

Certain Limitations by Luke Temple and The Cascading Moms

9. Chris Cohen: ‘Paint A Room’

Psych-pop

Paint a Room by Chris Cohen

10. The Buoys: ‘Lustre’

Indie-rock



Questa settimana potete ascoltare anche: Jake Xerxes Fussell, Font, Remi Wolf, Molly Nilsson, Brijean, Tori Amos (EP).