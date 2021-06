Cleopatrick: ‘Bummer’ (Nowhere Special, 2021)

Genere: hard-rock | Uscita: 4 giugno 2021

Ci sono sempre Ian Fraser e Luke Gruntz nelle foto delle copertine dei Cleopatrick, che siano album, EP o singoli. Rappresentano una sorta di reality che li vede ritratti in diverse fasi delle loro vite e della loro amicizia. Ecco, le cover dei due ragazzi di Coburg, Ontario (Canada) dicono soprattutto che Ian e Luke sono amici da moltissimo tempo. Quella di ‘Bummer‘, il loro LP d’esordio, potrebbe risalire ai momenti immediatamente successivi al primo incontro (secondo Wikipedia avvenuto ai tempi dell’asilo), tanto paiono piccini. Sicuramente molto prima che i due, alla tenera età di 8 anni, cominciassero ad ascoltare gli AC/DC (!) fantasticando di emularli.

È peraltro molto probabile che i 28 minuti di questo esordio non dispiacciano ad Angus Young e soci, tanto sono ruvidamente rock ‘n’ roll e affollatissimi di riff, e nonostante i riferimenti di Fraser e Guntz si siano nel tempo aggiornati. Difficile non pensare ai Royal Blood quando si ascolta un duo così, o se vogliamo rimanere tra i loro confini nazionali, ai Japandroids. In realtà, da parte loro, citano tra le proprie fonti di ispirazione Drake e Kendrick Lamar, un aspetto che va a incidere nelle loro composizioni. C’è dell’hip-hop nel flow di Gruntz (‘The Drake‘, ‘Great Lakes‘), un po’ come è presente in quello del primo Alex Turner (‘Family Van‘), altro modello seguito con grande evidenza.

Sono però le chitarre distorte e la batteria pestata ciò che più rimane impresso di queste 10 tracce, che certamente non rivoluzionano la storia della musica, ma che riescono a caratterizzarsi con un suono specifico e dei vocals riconoscibili. ‘Good Grief‘, uno dei singoli, è probabilmente il pezzo migliore, energicissimo come ‘Victoria Park‘ e ‘No Sweat‘. Non sono però da sottovalutare quelli che si potrebbero definire i lentoni del lotto, ‘Why July‘ e ‘2008‘, o un rock rappato dell’abrasività di ‘Pepper’s Ghost‘. Posto che ci troviamo al cospetto di un disco che giunge dopo un bel po’ di gavetta (il primo EP è del 2016) e un mezzo successo commerciale (il singolo ‘Hometown‘, 2018), ‘Bummer‘ si rivela un esordio credibile, solido, e a modo suo anche divertente. Se davvero torneranno i concerti, a pogare sotto il palco dei Cleopatrick ci si potrebbe ritrovare in tanti.

VOTO: 🙂