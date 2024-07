‘Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me’ è il nuovo album dei Porridge Radio

Con soli due album i Porridge Radio si sono costruiti una solidissima reputazione, che potrebbe essere ancor più consolidata con il loro terzo LP, ‘Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me’, che uscirà il prossimo 18 ottobre per Secretly Canadian.

Registrato insieme a Dom Monks, il disco vede anche un avvicendamento al basso, con Maddie Ryall sostituita da Dan Hutchins. Delle undici tracce in scaletta, come primo estratto è stata scelta ‘Sick Of The Blues‘, la cui descrizione farebbe la felicità di qualsiasi psicologo. Sostiene infatti la frontwoman Dana Margolin: “È un brano che parla dell’avere il cuore spezzato ma di riprendersi un po’ di gioia, ricordandosi che la fonte della propria felicità non è qualcun altro ma sé stessi, anche quando si è feriti e si rimane con un buco nel cuore.”

Più in generale, tutto l’album discorre di una delusione sentimentale che Dana ha vissuto proprio in concomitanza con la fine del tour dell’LP precedente, ‘Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky’ del 2022, con conseguente burnout: “Gran parte di questo album parla di un tipo di amore più frenetico e disperato. Si tratta della perdita totale del mio senso di essere me stessa a causa di una relazione, e del profondo residuo di insicurezza e dolore che permane e offusca una nuova relazione.”