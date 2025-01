Cola live a Milano e Bologna

Sono la ‘prosecuzione’ dei già ottimi Ought, i Cola. Il frontman Tim Darcy e il chitarrista Ben Stidworthy provengono da quella band, e il post-punk dei loro due album sinora pubblicati, ‘Deep In View’ del 2022 e ‘The Gloss’ del 2024, è assai contiguo. A giugno, verranno a suonarlo dal vivo in Italia.

Il trio canadese (di cui fa parte anche il batterista Evan Cartwright) si esibirà venerdì 6 al Bellezza di Milano e sabato 7 al Covo di Bologna. I biglietti sono già in prevendita su Dice, e costano rispettivamente 17,25 e 20 euro.

Gli Ought, dal canto loro, avevano pubblicato tre dischi nei dieci anni di esistenza (2011-2021): ‘More Than Any Other Day’ (2014), ‘Sun Coming Down’ (2015) e ‘Room Inside The World’ (2018).