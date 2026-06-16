‘Cookie Happened’ è l’album degli Eels numero 16

Nati nel 1991, gli Eels sono ancora attivi e prolifici, tanto che il prossimo 16 ottobre uscirà il loro LP numero sedici, ‘Cookie Happened’, che verrà pubblicato da E Works e distribuito da Play It Again Sam.

Tema portante del disco è, come spiega una nota, “rivolgere il proprio sguardo alle piccole vittorie della vita, alle inevitabili delusioni e allo strano miracolo di essere semplicemente esistiti”. Della stessa scuola di pensiero è il primo singolo, ‘Cap In Hand’, distribuito oggi: “Per questo brano volevo anche suonare un po’ consumato e stanco, come qualcuno che ha rovinato la propria vita ma che ora riconosce i propri errori e cerca di rimediare, con umiltà e il capo chino”, afferma il deus ex-machina del gruppo, Mark ‘E’ Everett.

A proposito del titolo dell’opera, l”oramai 63enne musicista californiano aggiunge: “Ogni gioia, conquista e difficoltà un giorno diventerà così irrilevante che sarà come se non fosse mai accaduta. Ma, come ha detto il grande filosofo dei nostri tempi, Cookie Monster [il ‘Pasticcino’ del Muppet Show, ndr]: ‘Io non piango perché il biscotto è finito. Io sorrido perché il biscotto è esistito’. Tutto questo sarà dimenticato. Ma non è comunque una cosa meravigliosa il fatto che sia accaduto?”.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>