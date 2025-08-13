‘Cosplay’ è il nuovo album dei Sorry

I quattro singoli distribuiti dai Sorry negli ultimi mesi erano tutte anticipazioni di quello che sarà il loro terzo LP: ‘Cosplay’ verrà pubblicato da Domino il prossimo 7 novembre.

Saranno undici le tracce che andranno a comporre la scaletta, per le quali la stessa band proveniente dal nord di Londra afferma misteriosamente di essere “morta quando abbiamo cominciato a scriverle”.

Dopo a ‘Jive’, ‘Jetplane’ e ‘Waxwing’, Asha Lorenz e compagni ieri hanno diffuso ‘Echoes’, sgusciante e difficilmente catalogabile come tutta l’ottima produzione del gruppo.

<a href="https://sorrybanduk.bandcamp.com/album/cosplay">COSPLAY by Sorry</a>