Counting Crows il 12 ottobre a Milano

Se relativamente presto, il 9 maggio, uscirà ‘Butter Miracle, The Complete Sweets!’, il nuovo album dei Counting Crows, bisognerà attendere qualche mese in più per ascoltare le nuove canzoni live: più precisamente fino a domenica 12 ottobre.

Sarà allora che la celebre band americana salirà sul palco dell’Alcatraz di Milano. I biglietti saranno in prevendita a breve sul circuito Ticketone. Costeranno 48,30 euro più commissioni,

‘Butter Miracle, The Complete Sweets!’ sarà l’ottavo LP della carriera di Adam Duritz e soci, cominciata nel 1991 con il primo, storico LP, ‘August And Everything After’ pubblicato nel ‘93.