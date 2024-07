Courteeners, a ottobre il loro settimo LP

Anche i Courteeners devono fare i conti con il tempo che passa, giacché la band di Manchester si sta avvicinando al settimo LP in carriera: ‘Pink Cactus Café‘ uscirà il 25 ottobre per Ignition.

Secondo NME il disco è un “ritorno al suono indie“, ma il primo singolo ‘Solitude Of The Night Bus‘ sembra più un tentativo di intercettare i gusti dei fruitori di Spotify. Non il loro brano più memorabile, ma nella scaletta di dieci tracce figurano contributi che fanno ben sperare, come quelli dei DMA’S, di Brooke Combe, di James e Ian Skelly dei Coral, di Pixey, di Charlie Salt dei Blossoms, di Ola Modupe-Ojo dei Bipolar Sunshine e di Theo Hutchcraft degli Hurts.

“È la cosa più collaborativa che abbiamo mai fatto e non potremmo essere più felici. Dopo quattro anni e mezzo di lavoro, crediamo sinceramente che sia la migliore serie di canzoni che abbiamo pubblicato nel mondo dopo St. Jude… speriamo che vi entusiasmi quanto noi“, afferma il frontman, che ha co-prodotto tutte le canzoni del disco.