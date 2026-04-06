Courtney Barnett: ‘Creature Of Habit’ (Mom+Pop, 2026)

🎵 Power-pop | 🏷️ Mom+Pop Music | 🗓️ 27 marzo 2026

Sebbene in Australia un deserto ci sia, e anche bello grande, Courtney Barnett ha preferito recarsi in quello californiano per registrare ‘Creature Of Habit’, quarto LP della sua ancor giovane carriera. Al celebre Rancho De La Luna ha lavorato insieme a un produttore top come John Congleton e alla collaboratrice abituale Stella Mogzawa, conosciuta anche per essere la batterista delle Warpaint.

C’è anche Waxahatchee in questo disco: è suo il featuring nel primo estratto ‘Site Unseen’, brano già indicativo di un addolcimento delle melodie, che chi parla inglese definirebbe “upbeat”, e meglio ancora sintetizzato dalla traccia conclusiva, ‘Another Beautiful Day’, che rappresenta un autentico approdo finale. È un LP in cui, comunque, non si fa fatica a riconoscere il tipico stile della cantautrice australiana, tra slacker-rock e folk, con i consueti testi arguti e sinceri. Quasi un paradosso, se si pensa che il tema principale dell’opera sia il cambiamento: la Barnett ha infatti cambiato etichetta, relazione, oltre che città e nazione di residenza, avendo traslocato da Melbourne a Los Angeles per stare con la nuova compagna.

Un periodo di transizione che è stato causa di qualche titubanza nella fase di scrittura, con una serie di tracce revisionate fino all’ultimo, ma che alla fine ha plasmato il disco in maniera positiva, sia dal punto di vista della resa final, che da quello di un mood piuttosto ottimista, quasi allegro, che pervade gran parte del disco. Come se la musicista, infine, avesse superato traumi e incertezze. Tutto ciò rende ‘Creature Of Habit’ un disco assai godibile. Non magari l’evoluzione definitiva che ci sarebbe anche potuti aspettare, ma un lavoro solido e pieno di apprezzabilissime canzoni.

🙂