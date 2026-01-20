Courtney Barnett, nuovo LP e singolo con Waxahatchee

Venerdì 27 marzo 2026 sarà la data di uscita anche del nuovo album di Courtney Barnett. ‘Creature Of Habit’, questo il titolo, sarà il quarto LP della sua carriera, seguito di ‘Things Take Time, Take Time’ di oltre quattro anni fa. Arriverà via Fiction Records/Virgin Music Group.

Il disco viene descritto dalla press-release come “un album audace ed emotivamente intenso che esplora una domanda centrale: ‘come smettere di ostacolarsi da soli per riuscire davvero a sentire la propria vita’.” Giungerà dopo un periodo di grandi cambiamenti per la musicista australiana, con il trasferimento a Los Angeles e il cambio di etichetta, dovuto anche alla chiusura della Milk! Records, la label con cui aveva sempre lavorato.

La scaletta sarà composta da dieci tracce, prodotte da John Congleton, mixate da Brad Cook, masterizzate da Heba Kadry, con le collaborazioni di Stella Mozgawa delle Warpaint alla batteria e di Zachary Dawes dei Mini Mansions al basso.

Sono due i brani sinora resi pubblici, si tratta di ‘Stay In Your Lane’ di qualche mese fa, e del nuovissimo duetto con Waxahatchee, ‘Site Unseen’: “Ho provato tre volte diverse in due anni a registrare questa canzone e ogni volta non era finita o non suonava bene, e ogni volta abbiamo dovuto ricominciare da capo. Continuavo a sentire questa armonia molto acuta nella mia testa, così per la quarta e ultima versione ho chiesto a Katie se le andava di cantarla con me. Sono una grande fan del progetto Waxahatchee. Amo davvero il modo di scrivere di Katie e la sua voce, quindi è stato un onore averla in ‘Site Unseen’”, racconta Courtney in una nota.



<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>