‘Cowards’ è il terzo album degli Squid

Uscirà il 7 gennaio 2025 per Warp il nuovo album degli Squid. ‘Cowards’ è il terzo in carriera per la band inglese, che lo ha registrato ai Crouch Studios di Londra insieme a Marta Salogni e Grace Banks, con la produzione aggiuntiva di Dan Carey, e dopo essere stato mixato da John McEntire e masterizzato da Heba Kadry.

Secondo la press-release, il disco “estende ed esplora le trame del folk, della kosmische, della psichedelia, del jazz e dell’elettronica, librandosi a 30.000 piedi sopra i racconti distinti della malvagità umana: canzoni dai toni apofenici punzecchiate dalla commedia nera”.

Che lo spettro sonoro delle composizioni del quintetto si incrementi è testimoniato dalla qualità e dalla quantità delle collaborazioni: “Clarissa Connelly, cantautrice sperimentale danese, il compositore, pianista e cantante Tony Njoku, Rosa Brook del gruppo punk Pozi, il mago delle percussioni Zands Duggan e i collaboratori di Jonny Greenwood, il Ruisi Quartet, per violino, viola e violoncello”.

Il primo singolo è l’inquietante ‘Crispy Skin’: “è ispirato da un romanzo distopico che ho letto, in cui il cannibalismo diventa la norma della società e gli esseri umani vengono prodotti e venduti nei supermercati”, racconta il leader del gruppo Ollie Judge, riferendosi a ‘Tender Is The Flesh’ della scrittrice argentina Agustina Bazterrica.