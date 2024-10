Cumgirl8 a Milano e Bologna

Una band che si auto-definisce “sex-positive alien amoeba entity” che suonerà in un locale spesso sede di party altrettanto “sex-positive”. È quanto accadrà martedì 12 novembre al al District 272 di Milano, sul cui palco saliranno le Cumgirl8.

Nulla di sorprendente se si pensa che nel 2023 Lida Fox (basso), Veronika Vilim (chitarra), Chase Lombardo (batteria) e Avishag Rodrigues (chitarra) avevano suonato nientemeno che alla festa di compleanno di Cicciolina in quel di Roma. Alla celebre pornostar hanno, peraltro, anche dedicato una canzone presente in un loro EP, ‘Phantasea Pharm’, uscito quell’anno.

Quella in via Padova 272 non sarà peraltro l’unica data italiana dell’esplicita band electro(post)-punk newyorkese, che si esibirà pure tre giorni dopo, venerdì 15, al Covo di Bologna. I biglietti sono già in prevendita su Dice, costano 11,50 euro per la data in Lombardia e 18,95 euro per quella in Emilia.

Proprio venerdì scorso è uscito ‘The 8th Cumming’, a seconda dei punti di vista primo o secondo album delle eccentriche ragazze americane, giacché nel 2020 avevano pubblicato un disco di 8 tracce denominato semplicemente ‘Cumgirl’ (che potrebbe anche essere considerato un EP più capiente della media).