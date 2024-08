‘Cutouts’ è un altro album degli Smile

Il progetto The Smile, che come tutti sapranno è una band formata per due terzi dai due Radiohead più importanti (ovvero Thom Yorke e Jonny Greenwood), ha già pronto un nuovo LP, che sarà il secondo del 2024: ‘Cutouts’ arriverà il 4 ottobre prossimo per XL Recordings, e segue ‘Wall Of Eyes’ dello scorso gennaio.

Composto da dieci tracce, è prodotto ancora una volta da Sam Petts-Davies e ospita anch’esso la London Contemporary Orchestra. Si tratta di un vero e proprio companion-album, essendo stato registrato contemporaneamente al suo predecessore tra Oxford e Londra.

Il trio inglese ha svelato oggi due nuovi brani che faranno parte del disco: ‘Foreign Spies’ e ‘Zero Sum’, che seguono ‘Don’t Get Me Started’ e ‘The Slip’, resi noti qualche settimana fa.