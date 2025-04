Dai Viagra Boys agli Stereophonics, i dischi che escono oggi

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Viagra Boys: ‘Viagr Aboys’

Punk-rock

viagr aboys 🅴 by Viagra Boys

2. Samia: ‘Bloodless’

Indie-folk

Bloodless by Samia

3. Cloth: ‘Pink Silence’

Alt-pop

Pink Silence by Cloth

4. Jensen McRae: ‘I Don’t Know How But They Found Me!’

Soul-folk

I Don’t Know How But They Found Me! by Jensen McRae

5. Tennis: ‘Face Down In The Garden’

Indie-pop



6. Sunflower Bean: ‘Mortal Primetime’

Alt-rock

Mortal Primetime by Sunflower Bean

7. Stereophonics: ‘Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait’

Brit-rock



8. Beach Bunny: ‘Tunnel Vision’

Power-pop

Tunnel Vision by Beach Bunny

9. Maria Sommerville: ‘Luster’

Dream-pop

Luster by Maria Somerville

10. Deerhof: ‘Noble And Godlike In Ruin’

Experimental-rock

Noble and Godlike in Ruin by Deerhoof

Questa settimana potete ascoltare anche: Rialto, Goose, Prima Queen, Salami Rose Joe Louis, D4vd, Self Esteem, Billy Idol, Sumac & Morr Mother, Samantha Fish, Himalayas, The Moonlandingz, Soft Loft (EP), Wishy (EP), Adrianne Lenker (live).