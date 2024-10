Data unica a Bergamo per Sam Fender

Dopo le aperture per i mega-show di Bruce Springsteen, Sam Fender tornerà in Italia da headliner, per un unico concerto: giovedì 13 marzo 2025 salirà sul palco della Choruslife Arena di Bergamo.

Da venerdì prossimo (25/10) sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita sui circuiti Ticketmaster e Ticketone. Al netto di diritti e commissioni di prevendita, costeranno tra 43 e 60 euro.

Tra cinque mesi, saranno probabilmente noti i dettagli del terzo LP del cantautore inglese, di cui sono stati recentemente disseminati alcuni indizi in diverse città europee, con una serie di cartelloni pubblicitari. Sarà il seguito dei due fortunati album pubblicati sinora: ‘Hypersonic Missiles’ (2019) e ‘Seventeen Going Under’ (2021).