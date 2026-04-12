Deary: ‘Birding’ (Bella Union, 2026)

🎵 Shoegaze | 🏷 Bella Union Records | 🗓 3 aprile 2026

La leggenda narra che, quando Ben Easton (chitarra) e Dottie Cockram (voce e chitarra) vennero presentati da un amico comune, cominciarono subito a parlare di Elisabeth Fraser e dei Cocteau Twins. Deve dunque essere stato particolarmente soddisfacente, per loro, pubblicare l’album di debutto per l’etichetta fondata dal bassista di quella storica band, la Bella Union di Simon Raymonde. E pure lo stesso Simon deve aver pensato a come la vita possa riservare inaspettate sorprese, dal momento che i Deary, ai Cocteau Twins, somigliano davvero molto.

Soprattutto per la voce eterea e sognante di Dottie, che caratterizza moltissimo le parti strumentali disegnate da Ben, che distorce maggiormente il suono rispetto al modello di riferimento, peraltro non unico dato che tra le influenze citate dagli stessi Deary ci sono anche Slowdive e My Bloody Valentine. Sono ulteriori coordinate che consentono di individuare perfettamente dove voglia andare a parare questo disco, senza lasciare particolare spazio alla fantasia. ‘Birding’, così denominato per la passione del trio (c’è anche il batterista Harry Catchpole) per l’ornitologia e per la grande quantità di metafore che i volatili possono generare, non è certo un’opera che si prende dei rischi. Piuttosto, cerca la riproposizione inappuntabile di quanto ammirato sin dalla loro tenera età.

E il nodo centrale della questione è che Ben & Dottie riescono perfettamente ad aggiornare questo particolare algoritmo, e a inanellare undici brani senza passaggio a vuoto alcuno, sia nella loro versione più prevedibile (‘Seabird’, ‘Alma’, ‘Alfie’), che quando si affidano unicamente all’acustico (‘Garden Of Eden’), e pure quando deviano un pochino dal canovaccio di genere introducendo un pochino di trip-hop (‘No Sweeter Feeling’). Il risultato complessivo offre quanto di buono si possa ottenere da dream-pop e shoegaze: un’esperienza immersiva, emotivamente appagante, che invoglia a essere ripetuta. Un esordio, da questo punto di vista, davvero solido, che ha il limite di non dare una direzione personalmente specifica, ma che è sicuramente indirizzato nel più profondo solco della tradizione.

🙂

<a href="https://deary.bandcamp.com/album/birding">Birding by deary</a>