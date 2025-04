Demise Of Love, EP di debutto a fine maggio

C’è un nuovo super-gruppo in città, nella fattispecie Londra: si chiama Demise Of Love, ed è formato dal celebre producer Daniel Avery, dal collega James Greenwood alias Ghost Culture, e da Mike Sargeant, frontman dei Working Men’s Club.

I tre sono accomunati da questa “collaborazione in studio nata dall’ammirazione reciproca e da un’incessante spinta ad aprire nuove strade”, ma anche dai dipinti di Francis Bacon, che hanno ispirato il video del loro secondo singolo, ‘Be A Man’, che sarà parte di un EP di quattro tracce, mixato da Alan Moulder, in uscita il 30 maggio per Domino.

La nota stampa lo descrive come “una fusione inebriante di paesaggi onirici industriali, intensità acid house e melodie di grande bellezza”, di cui altro esempio è ‘Strange Little Consequence’, ulteriore pezzo (ben più melodico) non più inedito diffuso circa un mese fa.