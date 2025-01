Destroyer, nuovo album e un singolo chiamato ‘Bologna’

“Oh, Bologna”, canta Destroyer nel suo nuovo singolo. Non sarà orecchiabile come ‘O Valencia’ dei Decemberists, ma è un raffinato tributo al capoluogo emiliano (sempre che la dedica non si riferisca al salume) da parte di Dan Bejar. Il brano, intitolato semplicemente ‘Bologna’, è il primo estratto dal suo nuovo album, ‘Dan’s Boogie’, che uscirà il prossimo 28 marzo grazie a Merge.

Nella canzone, costruita su beat sintetici, un basso e una slide guitar che paiono analogici e sintetizzatori, è esplicitato il featuring di Fiver aka Simone Schmidt. Farà parte di una scaletta di nove tracce.

Il seguito di ‘Labyrinthitis’ (2022) sarà il quattordicesimo album in carriera per l’istrionico cantautore canadese, descritto così da una stringata quanto immaginifica nota stampa: “Le nove canzoni immaginano Bejar nei panni di un cantante di lounge, di un truffatore e, a volte, di un personaggio secondario delle sue stesse fantasie, in nove brani tutti Destroyer che hanno l’urgenza di un segreto di stato nascosto nella mente di una spia torturata.”