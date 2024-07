Deus in data unica a Piacenza

A quasi un anno e mezzo di distanza dalla pubblicazione di ‘How To Replace It’, il loro LP più recente, i Deus seguitano a portarlo in giro in versione live. Un’occasione di ascoltare i loro nuovi e vecchi brani ci sarà anche in Italia.

La band fiamminga si esibirà sabato 9 novembre al Teatro Municipale di Piacenza, all’interno del Barezzi Festival.

I biglietti saranno in prevendita su Postoriservato dalle 11 di oggi (25/7), a cui bisognerà accedere anche solo per conoscere il prezzo dei biglietti, non ancora comunicato.

Attivo dal 1991, il progetto guidato da Tom Barman ha sinora realizzato otto album in studio, con frequenti cambi di line-up nella prima parte della carriera, quella anche artisticamente più rilevante. L’attuale è la stessa che si esibisce live dal 2005, con il violinista Klaas Janzoons unico altro membro fondatore rimasto nel gruppo.