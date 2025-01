Di nuovo Darkside a fine febbraio

Ci avevano messo quasi otto anni tra il primo e secondo LP; ne passeranno meno di quattro per il terzo: i Darkside pubblicheranno ‘Nothing’ il prossimo 28 febbraio via Matador Records.

Un segnale di un rilancio del progetto di Dave Harrington e Nicolàs Jaar, al di là degli impegni solisti di quest’ultimo, è anche l’ingresso come terzo membro del gruppo del batterista e percussionista Tlacael Esparza.

“Nove trasmissioni di spazio in negativo, sedute spiritiche telepatiche e improvvisazione spettrale”: così, in una nota, vengono definiti i brani contenuti nel disco, che “scivola attraverso le crepe delle convenzioni con serpentine di chitarre, statiche extraterrestri e batterie cavernose”.

Cosa tutto ciò possa voler significare lo si può ascoltare nei due estratti sinora diffusi, il più recente ‘S.N.C.’ e il precedente, brioso ‘Groucha Marx’.