Di nuovo un album dei Lemonheads dopo 19 anni

Sembrava diventare sempre più improbabile poter ascoltare un nuovo album dei Lemonheads, e invece ecco la sorpresa denominata ‘Love Chant’, il nono LP di inediti della storia della band rappresentata da Evan Dando, che uscirà il 24 ottobre per Fire Records.

Il Nostro si è trasferito da qualche anno in Brasile, dove, secondo una nota, ha avuto “un’opportunità per resettare, riconnettersi e finalmente mettere a fuoco questi brani”. Vecchi amici come J Mascis dei Dinosaur Jr, l’ex bassista del gruppo Juliana Hatfield, Tom Morgan, Erin Rae, John Strohm dei Blake Babies, Nick Saloman dei Bevis Frond, il produttore Bryce Goggin e Adam Green (che ha scritto insieme a Dando ‘Wild Thing’, uno dei pezzi in scaletta) hanno collaborato al disco, prodotto dal poli-strumentista brasiliano Apollo Nove.

La press-release lo descrive come “al tempo stesso fresco e familiare: radicato nei tratti distintivi del miglior lavoro dei Lemonheads, ma ampliato da anni di esperienza vissuta e nuovi contesti”. Primi due esempi sono i singoli ‘Deep End’ e ‘In The Margin’, parte di una tracklist di undici brani.