DIIV il 20 novembre a Milano

Il loro nuovo album, il quarto della loro carriera, è uscito proprio oggi (24/5). E proprio questa mattina è giunta la notizia che ‘Frog In Boiling Water‘ verrà suonato dal vivo dai DIIV anche in Italia, per un’unica data.

Zachary Cole Smith e compagni si esibiranno mercoledì 20 novembre al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti sono già in prevendita su Dice a 33,90 euro.

Attivo dal 2011, il quartetto newyorkese ha pubblicato sinora quattro LP: ‘Oshin‘ nel 2012, ‘Is The Is Are‘ nel 2016, ‘Deceiver‘ nel 2019 e, per l’appunto, ‘Frog In Boiling Water‘ quest’oggi.