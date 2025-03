Diiv, le date estive sono tre

Protagonisti di quella entusiasmante serata di martedì 19 agosto all’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino (VI) insieme a Vampire Weekend e Murder Capital, i Diiv calcheranno altri due palchi del nostro paese proprio in quei giorni.

Zachary Cole-Smith e soci suoneranno anche al Mojotic Festival di Sestri Levante (GE), nella consueta location del Teatro Arena Conchiglia, lunedì 18, e al Castello Volante di Corigliano d’Otranto (LE), all’interno del SEI Festival, giovedì 21.

I biglietti per entrambi gli show da headliner sono già disponibili su Dice. Costa 36 euro quello per il concerto in Liguria, e 40 euro quello per il live in Salento.

Attiva dal 2011, la band alt-rock newyorkese ha sinora pubblicato quattro LP. L’ultimo, ‘Frog In Boiling Water’, è uscito a maggio 2024.