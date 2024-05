DIIV, Young Jesus e molte sorprese tra i dischi del weekend

I dischi più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui potreste ascoltarli:

1. DIIV: ‘Frog In Boiling Water’

Dream-rock

Frog In Boiling Water by DIIV

2. Young Jesus: ‘The Fool’

Art-folk

The Fool by Young Jesus

3. Mary In The Junkyard: ‘This Old House’ EP

Art-rock



4. Softcult: ‘Heaven’ EP

Shoegaze

Heaven by Softcult

5. Mui Zyu: ‘Nothing Or Something To Die For’

Indietronica

nothing or something to die for by mui zyu

6. Girl And Girl: ‘Call A Doctor’

Art-rock

Call A Doctor by Girl and Girl

7. La Luz: ‘News Of The Universe’

Psych-pop

News of the Universe by La Luz

8. Tiny Habits: ‘All For Something’

Indie-folk

All For Something by Tiny Habits

9. Paul Weller: ’66’

Brit-pop



10. Wallows: ‘Model’

Power-pop



Questa settimana potete ascoltare anche: Lenny Kravitz, Twenty One Pilots, Bring Me The Horizon, Andrew Bird Trio, Bess Atwell, Billie Mahonie, Say Anything, The Chameleons (EP), Badbadnotgood (EP).