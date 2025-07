Disco d’esordio e due date in Italia per Will Paquin

Nel 2020, Will Paquin da Boston, Massachusetts, fu in grado di raggiungere il disco d’oro grazie a ‘Chandelier’, singolo glitch-pop che raggiunse da solo i 200.000 streaming. Il musicista americano, però, non è uno da successo a tutti i costi: “A volte tengo le cose segrete solo per sentirle davvero mie”, racconta nella nota stampa che introduce – oltre cinque anni dopo quell’exploit – il suo primo LP, che si chiamerà ‘Hahaha’ e che uscirà il 12 settembre per Secretly Canadian.

Molto diverso da quella hit, “il disco è pieno di ambiguità emotiva, possibili hit indie-rock e grandiosità pop” afferma la medesima nota, che cita come influenze sì i ‘soliti’ Beatles ma anche Flaming Lips, Can, Oh Sees, Ty Segall e Deerhoof. Le undici tracce in scaletta sono prodotte da William Levin; tra di esse vi sono i due singoli diffusi sinora, ovvero la title-track e il nuovo ‘I Work So Hard’.

Verranno suonati nelle due date italiane in programma a novembre: venerdì 21 all’ARCI Bellezza di Milano e sabato 22 al Covo di Bologna. I biglietti sono già in prevendita su Dice, rispettivamente a 18 e 18,60 euro.