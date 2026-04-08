Djo a Roma e Milano

Dopo il successone social di ‘End Of Beginning’ Joe Keery è ormai più celebre come musicista che come attore. Tanto che nella sua agenda sono entrati due concerti in Italia, e in location assai capienti.

Come Djo, il suo alter-ego musicale, si esibirà sia lunedì 24 agosto nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, che martedì 25 al Parco della Musica di Segrate (MI). I biglietti, di cui non sono ancora stati comunicati i costi, saranno in prevendita da venerdì (10/4) sul circuito Ticketone.

Dopo aver iniziato a suonare nello Post Animal (con cui ancora collabora), Keery ha dato vita al progetto solista dal 2019. Ha sinora pubblicato tre album, l’ultimo dei quali è ‘The Crux’ del 2025.