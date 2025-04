Djo torna nei Post Animal, nuovo album a luglio

Prima di diventare famoso con ‘Stranger Things’ e dei tre album con lo pseudonimo Djo, Joe Keery era un membro dei Post Animal, collettivo psych-rock di Chicago con all’attivo tre LP, di cui al primo (‘When I Think of You In A Castle’, 2018) aveva egli stesso contribuito.

Giusto il 4 aprile scorso, Joe/Djo ha pubblicato ‘The Crux’, il suo più recente disco solista, al tour del quale parteciperanno gli stessi Post Animal come opening act. Una specie di corto-circuito risolto dal fatto che Keery è tornato tra gli effettivi della sua vecchia band, e ha contribuito ad ‘Iron’, opera numero quattro della storia del gruppo, che uscirà il prossimo 25 luglio.

“Questo disco è stato come una rivitalizzazione delle nostre amicizie e della nostra band”, afferma il chitarrista Jared Hirshland in una nota. “Abbiamo sempre lavorato in modo collaborativo, ma è sorprendente come la reintroduzione di Joe nel mix abbia riportato quella dinamica del 2017”. Aggiunge lo stesso Keery: “Quando abbiamo realizzato ‘When I Think Of You In A Castle’, eravamo quasi all’inizio di ‘Stranger Things’”, ricorda Keery. “E ora che quella parentesi della mia vita sta per concludersi, abbiamo pensato tutti che sarebbe stato fantastico fare di nuovo qualcosa del genere, andare da qualche parte, isolarci e lavorare alla musica insieme. È stato un atto d’amore.”

Prima anticipazione di una scaletta di dieci tracce è un brano di pregevole fattura intitolato ‘Last Goodbye’.