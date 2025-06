Dopo 12 anni tornano i Múm con ‘History Of Silence’

‘Smilewound’ del 2013 è, ad oggi, il più recente LP dei Múm. La statistica verrà ritoccata il prossimo 15 settembre, quando Morr Music farà uscire ‘History Of Silence’, il settimo album della loro carriera.

Il collettivo indietronico islandese ha lavorato al disco negli ultimi due anni, cominciando a incidere al Sudestudio di Guagnano, vicino Lecce, per proseguire in varie fasi e in diverse città: Reykjavík, Berlino, Atene, Helsinki, New York, Praga e la più piccola Akureyri, nel nord dell’Islanda, dove sono stati registrati gli archi diretti da Ingi Garðar Erlendsson.

La nota stampa afferma: “Contrariamente a quanto suggerisce il titolo dell’album, “History of Silence” è una raccolta di canzoni audaci e vivaci, per quanto a volte possano suonare sommesse (…) Oscillando vibratamente attorno a una tavolozza accuratamente curata di suoni elettronici e analogici, gli otto nuovi brani riflettono il continuo impegno del gruppo nell’esplorare spazi sonori attraverso una scrittura sottile ma avvincente.”

Un primo esempio è un brano intitolato ‘Mild At Heart’, il cui video è diretto da Sigurlaug Gísladóttir, una dei sei musicisti che fanno attualmente parte dei Múm.