Dopo 14 anni, tornano gli Algernon Cadwallader

Tra le migliori novità della settimana appena conclusasi, c’è la notizia del ritorno alla pubblicazione di musica inedita da parte degli Algernon Cadwallader. Il quartetto indie/emo/math-rock di Philadelphia farà uscire il nuovo album, ‘Trying Not To Have A Thought’, il prossimo 12 settembre via Saddle Creek.

Il successore di ‘Parrot Flies’ (2011) è anche il primo con la line-up originaria dal debutto del 2008, ‘Some Kind Of Cadwallader’, disco dopo il quale due componenti lasciarono il gruppo gettando le basi per lo scioglimento del 2012. La band americana, divenuta nel frattempo un piccolo culto per i fan del genere, è tornata insieme nel 2022.

Il disco è stato scritto in due zone rurali agli opposti geografici degli Stati Uniti, dapprima a Snoqualmie, Washington (mitologicamente noto come “Twin Peaks”), e quindi nei Poconos, nei boschi della Pennsylvania. Dopo una sessione iniziale ai Pachyderm Studios di Cannon Falls, Minnesota, la raccolta è stata in gran parte registrata e auto-prodotta agli Headroom Studios del chitarrista Joe Reinhart, nella loro Philadelphia.

“Joan Of Arc e Pavement in un frullatore”: così descrive le undici nuove canzoni lo stesso Reinhart. Il primo singolo estratto è un brano denominato ‘Hawk’ e descritto da una nota come “Una riflessione intensa e commovente sul dolore che contrappone il tormento della perdita ai ricordi agrodolci che mantengono vivo il ricordo della persona scomparsa”. Più in generale, il frontman e paroliere Peter Helmis “si è sentito in dovere di essere un po’ più esplicito dal punto di vista tematico, esplorando in modo mirato la tensione tra la necessità di migliorarsi come essere umano e le impellenze provenienti dal mondo esterno”.

