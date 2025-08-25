Dopo oltre 5 anni, tornano i Purity Ring

Con grafiche che ricordano una serie fantasy per pre-adolescenti, il mese scorso i Purity Ring hanno ufficializzato quello che sarà il quarto album della loro carriera. Si intitolerà semplicemente ‘Purity Ring’ e arriverà a quasi cinque anni e mezzo di distanza dal precedente ‘Womb’, venendo messo in circolo dal 26 settembre.

“Un concept album che funge da colonna sonora di un gioco di ruolo immaginario”, conferma una nota, in cui i due componenti del gruppo, Corin Roddick e Megan James, interpreterebbero i protagonisti “in un viaggio per costruire un mondo migliore tra le rovine di uno ormai devastato”.

La scorsa settimana ne è stata diffusa una quarta anticipazione, ‘Imanocean’, che segue le già edite ‘Place Of My Own’, ‘Part II’ e ‘Many Lives’. Tutte sembrano essere parecchio in linea rispetto a quanto già si conosceva del duo electro-pop canadese. Saranno parte di una scaletta di undici tracce.





<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>