‘Double Infinity’ è il nuovo album dei Big Thief

Si chiama ‘Double Infinity’ ma, questa volta, non sarà un disco doppio: nel nuovo album dei Big Thief, in uscita per 4AD il prossimo 5 settembre, le tracce saranno ‘soltanto’ nove.

Il sesto LP della storia della band alt-folk newyorkese è stato registrato nella loro città natale, in uno studio chiamato Power Station. Una nota racconta che una vera e propria “comunità di musicisti” (di cui hanno fatto parte Alena Spanger, Caleb Michel, Hannah Cohen, Jon Nellen, Joshua Crumbly, June McDoom, Laraaji, Mikel Patrick Avery, Mikey Buishas) li hanno coadiuvati per suonare ininterrottamente fino a nove ore al giorno. A registrare, produrre e mixare il tutto è stato il collaboratore di lunga data Dom Monks. Primo estratto è anche l’opener del disco, un brano denominato ‘Incomprehensible’.

Si tratta della prima pubblicazione a cui non ha partecipato il bassista Max Oleartchik, uscito dal gruppo “con reciproco rispetto nei nostri cuori” a luglio 2024. La band è dunque al momento formata dalla frontwoman Adrianne Lenker, dal chitarista Buck Meek e dal batterista James Krivchenia.